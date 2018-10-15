РУСАДА отказалась проверять футболиста на амфетамин

РУСАДА не может возбудить дело о возможном употреблении игроком «Крыльев Советов» Георгием Тигиевым амфетамина, так как инцидент случился во внесоревновательный период.

«Возбуждение дела о возможном нарушении антидопинговых правил здесь невозможно, потому что амфетамин запрещен именно в соревновательный период. А что хорошо, что плохо - люди сами для себя решают», – сказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, передает «Интерфакс».

Также Пахноцкая сообщила, что в организации «обращают внимание» на подобные происшествия.

14 октября полицейские задержали Тигиева за рулем предположительно, в состоянии опьянения.

Ранее в тот же день был задержан другой игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров за аналогичное правонарушение.

В организации «Ночной патруль» сообщили, что при освидетельствовании Тигиева у него в организме нашли следы амфетамина.