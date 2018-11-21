Эксперт оценил новый состав президентского Совета по правам человека

«Совет не превращается в формальную структуру, и это, безусловно, радует. Пришли известные люди, каждый из которых по-своему интересен, люди принципиальные», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Произошла плановая ротация. Кто-то проявил себя очень активно, кто-то не отвечал требованиям, предъявляемым к членам президентского совета. Совет остался по своей сути, по своей направленности таким же, как и был. Но появились новые молодые имена, известные – например, журналистка Екатерина Винокурова, с другой стороны – в новый состав вошли «столпы» правозащиты. Думаю, что новый состав будет успешно работать», – подчеркнул Кирилл Кабанов, председатель организации «Национальный антикоррупционный комитет», член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, что в понедельник Владимир Путин своим указом утвердил новый состав СПЧ.

По новому указу состав Совета по правам человека покинули 16 человек, вошли 17. Таким образом, состав СПЧ увеличился с 50 человек до 51, при этом обновившись на треть.

В частности, в СПЧ вошли журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева и журналист портала Znak.com Екатерина Винокурова. Кроме того, в новом составе СПЧ – режиссер Александр Сокуров, адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе, доцент РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

В обновленном составе президентского совета оказались также координатор «Архнадзора» Константин Михайлов и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, правозащитник Валерий Борщев.

ИЗ СПЧ ушли журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, политик Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.