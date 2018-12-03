Путин подписал указ о новом составе СПЧ

Президент Владимир Путин своим указом утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Состав СПЧ с сегодняшнего дня насчитывает 51 человек. В него вошли известные адвокаты, ученые, журналисты и правозащитники», – сообщается на сайте СПЧ.

Пост председателя Совета сохранил за собой советник президента Михаил Федотов.

Это плановая ротация Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Состав СПЧ продолжает омолаживаться и укрепляться компетентными людьми из разных сфер деятельности.

По новому указу состав СПЧ покинули 16 человек, вошли 17. Таким образом состав совета увеличился с 50 человек до 51, обновившись на треть.

Среди новых членов Совета – известные журналисты, правозащитники, деятели искусства. В частности, в СПЧ вошли журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева и журналист Znak.com Екатерина Винокурова, а также известный адвокат Генри Резник и судья Европейского суда по правам человека Анатолий Ковлер. Сейчас он является сотрудником института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Также в состав Совета вошел режиссер Александр Сокуров, адвокат Шота Горгадзе, доцент РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. Оказался в составе СПЧ и Владимир Соловьев, который год назад был избран главой Союза журналистов России.

В составе оказались также координатор «Архнадзора» Константин Михайлов и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, правозащитник Валерий Борщев.

ИЗ СПЧ ушли журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, политик Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.

«Когда вам предлагают объемную и совершенно бесплатную работу, то, разумеется, вы задумаетесь над тем, насколько это вмещается вообще в ваш график. Да, я раздумывала над этим предложением. Но состав-то хороший. Это те люди, с которыми не стыдно находиться рядом. Это некоторый уровень публичности, который позволяет привлекать внимание к тем проблемам, которые членам совета кажутся важными», – приводит слова нового члена Совета Екатерины Шульман радиостанция «Говорит Москва».