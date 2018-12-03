Детские хоккейные команды устроили массовую драку на льду

В башкирском Стерлитамаке произошла массовая драка между детскими хоккейными командами – уфимским «Салаватом Юлаевым» и стерлитамакским «Орланом», сообщил исполнительный директор объединенной федерации хоккея республики Руслан Нуртдинов.

Инцидент произошел на минувших выходных во дворце спорта Стерлитамака, пояснил Нуртдинов, передает РИА «Новости».

«Никто в инциденте не пострадал, такие происшествия бывают, хоккей - это жесткая игра. В драке участвовали девятилетние дети, они все 2009 года рождения. В четверг соберется спортивный дисциплинарный комитет, где будет разбирательство происшествия и будут приняты меры», – добавил директор спортивной организации.

На опубликованном в Сети ролике видно, что вначале конфликт разгорелся между детьми, затем на лед вышли их родители.

В январе 2018 года массовая произошла в Алании на матче между хоккеистами юношеских команд из Владикавказа и Невинномысска.