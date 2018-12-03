Детские хоккейные команды устроили массовую драку на льду

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3 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
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Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
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Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

Ольга Чайлдс, консультант по иммиграции, Великобритания
Идея, что британское гражданство несовместимо с поддержкой Путина или российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти, смешна до невозможного. У нас нельзя, что ли, ругать Королеву и Терезу, а Путина любить? Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Детские хоккейные команды устроили массовую драку на льду

          3 декабря 2018, 15:03

          Текст: Алексей Дегтярев

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          В башкирском Стерлитамаке произошла массовая драка между детскими хоккейными командами – уфимским «Салаватом Юлаевым» и стерлитамакским «Орланом», сообщил исполнительный директор объединенной федерации хоккея республики Руслан Нуртдинов.

          Инцидент произошел на минувших выходных во дворце спорта Стерлитамака, пояснил Нуртдинов, передает РИА «Новости».

          «Никто в инциденте не пострадал, такие происшествия бывают, хоккей - это жесткая игра. В драке участвовали девятилетние дети, они все 2009 года рождения. В четверг соберется спортивный дисциплинарный комитет, где будет разбирательство происшествия и будут приняты меры», – добавил директор спортивной организации.

          На опубликованном в Сети ролике видно, что вначале конфликт разгорелся между детьми, затем на лед вышли их родители.

           

          В январе 2018 года массовая произошла в Алании на матче между хоккеистами юношеских команд из Владикавказа и Невинномысска.


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