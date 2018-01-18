Детские кавказские команды по хоккею устроили массовую драку

Массовая драка произошла в столице Северной Осетии Алании на матче между хоккеистами юношеских команд «Аланские Барсы-06» (Владикавказ) и «Хаски-07» (Невинномысск).

Как пишет «Спорт-Экспресс», встреча в рамках Первенства региона «Юг» состоялась еще 13 января. Хохяева одержали на ней победу со счетом 6:3. В конце матча между юными хоккеистами произошла драка.

По мнению главного арбитра встречи Егора Кузьмина, поводом для драки послужила стала провокация со стороны «Аланских Барсов-06».

«Была провокация драки со стороны игрока команды из Владикавказа. Вратарь хозяев также вступил в перепалку, а потом вспыхнула драка «все на всех». Вчера тоже произошел конфликт между командами – уже на год младше. После поражения хозяев конфликт также вспыхнул после приветствия. С одного мальчика слетел шлем, и его били в кровь. Я выдернул зачинщика, но детей уже было не остановить», – отметил арбитр.

Как отметил замдиректора ДЮСШ зимних видов спорта Владикавказа Марат Аргасов, после рукопожатия практически вся команда «Хасок» ушла со льда.

«Кто-то из последних и зацепился с соперником. Разумеется, не было такого, чтобы «Аланские Барсы» напали толпой на одного. В точности обстоятельства произошедшего уже не восстановить. Родители обвиняют детей соперника», – отметил Аргасов.

По его словам, потасовки регулярно случаются после игр.

«Наказали всех участников драки в рамках встречи – кто-то даже пропускал следующий матч. Хотя даже дракой и назвать нельзя, ведь это дети, да и травму никто не получил», – добавил представитель владикавказской ДЮСШ зимних видов спорта.

Напмоним, год назад участницы сборных России и Чехии по хоккею подрались во время матча молодежного чемпионата мира среди девушек до 18 лет.