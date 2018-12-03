Среди россиян выросла поддержка проекта присвоения имен аэропортам

Доля россиян, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся граждан России, за последний месяц выросла с 47% до 54%, всего о проведении конкурса «Великие имена России» знают 75% граждан, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Среди тех, кто хотел бы присвоить аэропорту в своем регионе имя выдающегося россиянина, большинство (54%) отдает предпочтение земляку, известному в своем регионе. Еще 38% считают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать его в честь значимого человека на уровне всей страны», – говорится в исследовании, результаты которого размещены на сайте проекта «Великие имена России».

Чаще всего россияне предпочитают называть аэропорты именами выдающихся военных (29%) и ученых (30%). Еще 23% считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 15% участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а 8% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

«Конкурс «Великие имена России» приобрел широкий размах, оставил положительное впечатление у россиян. Тем самым достигнута его главная цель – привлечь внимание к делам великих ученых, писателей, полководцев, летчиков и космонавтов нашей страны, к её славной истории, к ее победам и свершениям. Острые дискуссии, возникавшие по ходу конкурса, не помешали основной цели, а только приблизили ее. Опыт такого проекта, на мой взгляд, должен быть тщательно изучен и использован в дальнейшей социальной практике и образовательном процессе», – прокомментировали результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос проведен среди 906 респондентов посредством телефонного интервью 27 ноября в 39 регионах, в которых планируется переименовать аэропорт в рамках проекта по присвоению аэропортам имен известных соотечественников. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

В 00.00 мск 1 декабря завершилось голосование в финальном этапе конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен выдающихся деятелей государства.

В последний день стартовавшего 11 октября конкурса «Великие имена России» по присвоению имен известных российских деятелей аэропортам страны проголосовали почти 4,8 млн человек, на финише конкурса зафиксирована рекордная активность. В частности, через соцсеть «ВКонтакте» за последние сутки проголосовали 305,7 тыс. человек, что в разы больше, чем в предыдущие дни.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил присваивать имена выдающихся российских деятелей некоторым географическим объектам.