Трамп обещал Ким Чен Ыну исполнение всех желаний

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что все желания лидера КНДР Ким Чен Ына сбудутся после полной денуклеаризации, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По словам южнокорейского лидера, Трамп «очень дружелюбно относится» к руководителю Северной Кореи. Трамп рассчитывает, что Ким Чен Ын выполнит свою часть соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.

«И тогда все его (Ким Чен Ына) желания сбудутся», – приводит слова Мун Чжэ Ина ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Президент Южной Кореи сообщил, что на переговорах в рамках саммита G20 Трамп попросил передать это послание Ким Чен Ыну.