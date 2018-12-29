Действие tax free в России продлено до конца 2019 года

Кабмин продлил срок реализации пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от купленных в России товаров (tax free) до конца 2019 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По прежней редакции, пилотный проект должен был завершиться в конце 2018 года.

Также в постановлении правительства расширяется перечень торговых точек, за купленные товары в которых может быть возвращен НДС. Новые точки открылись в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

За время чемпионата мира по футболу в России болельщики воспользовались системой tax free на сумму 1 млрд рублей.