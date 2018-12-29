Тверские школьники бросили петарду в коляску с ребенком

Школьники в Твери бросили подожженную петарду в детскую коляску, в которой в этот момент находился ребенок; девочка не пострадала благодаря быстрой реакции матери, информацию о происшествии проверяют следователи.

27 декабря жительница Твери Марина возвращалась с прогулки со своей 10-месячной дочерью. Когда она заходила в подъезд, незнакомые мальчишки бросили петарду в коляску с ребенком, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на рассказ женщины.

Марина рассказала, что, бросив петарду, мальчики захлопнули дверь, и она осталась в полной темноте. С трудом женщине удалось нащупать зажженную петарду, смахнуть ее на пол и вытащить ребенка из коляски. Петарда взорвалась на полу, в результате никто не пострадал. Вернувшись домой, Марина вызвала медиков.

Выяснилось, что мальчишки, игравшие с петардами, являются учениками одной из местных школ, причем круглыми отличниками. Один из них, как утверждается, – ученик кадетского класса. Тогда Марина обратилась к директору учебного заведения. Мальчиков с родителями вызвали в школу.

«Ни один из них не поинтересовался, как состояние ребенка, а одна из мамочек спросила, где у меня справка от скорой. Я спросила у нее, не медик ли она, но мне высокомерно ответили, что налоговый инспектор», – приводит слова Марины «МК».

Тем временем, региональное управление СК организовало проверку сообщений о брошенной в коляску с ребенком петарде.