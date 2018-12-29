Синоптики ожидают рекорда в следующем году

Следующий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений из-за феномена Эль-Ниньо, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Феномен Эль-Ниньо – это повышение температуры в восточных акваториях экваториальной части Тихого океана и центральных экваториальных водах. Это потепление со временем захватывает все большие территории, в том числе акватории других океанов!, – цитирует Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что происходит колоссальная передача тепла от океана к атмосфере, и оно распространяется по всей планете.



Температура в экваториальных водах Тихого океана повысилась уже на полградуса.

Вильфанд отметил, что в результате 2019 год может стать самым теплым в истории.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщали, что в 2018 году средняя мировая температура станет одной из самых высоких за всю историю наблюдений.

Сентябрь 2018 года стал самым теплым в Москве за последние 80 лет.