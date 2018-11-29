Уходящий год стал одним из самых теплых

В 2018 году средняя мировая температура будет одной из самых высоких за всю историю наблюдений, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Долгосрочная тенденция потепления сохраняется и в 2018 году, говорится в предварительном заявлении ВМО о состоянии климата.

В организации считают, что средняя мировая температура в 2018 году займет четвертое место среди самых высоких за всю историю наблюдений. Уточняется, что четыре самых теплых года приходятся как раз на четыре последних года.

В докладе говорится, что среднемировая температура за январь-октябрь 2018 года почти на 1 градус по Цельсию превысила доиндустриальный базовый уровень (1850-1900 гг).

«Концентрации парниковых газов снова достигли рекордных значений, и в случае сохранения нынешней тенденции температура может повыситься на 3 – 5 градусов к концу столетия. Если мы будем использовать все известные ресурсы ископаемого топлива, то температура поднимется значительно выше», – сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По данным ВМО, в 2018 году сохранились и другие признаки изменения климата: повышение уровня моря, теплосодержание и закисление океана, таяние морского льда и ледников.

Заместитель генсека ВМО Елена Манаенкова отметила, что повышение температуры на каждую долю градуса отражается на здоровье человека и доступе к продуктам питания и питьевой воде, вымирании животных и растений, выживании коралловых рифов и морских обитателей. Это имеет значение для производительности экономики, продовольственной безопасности и устойчивости городов.