Минувший сентябрь стал в Москве самым теплым за 80 лет

Прошедший сентябрь стал самым теплым в Москве после 1938 года, максимальная температура за этот месяц достигла 26,4 градусов тепла.

«Минувший сентябрь в столице был очень теплым, средняя аномалия температуры составила +3,6 градуса. Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила 3,8 градуса», – сообщается на сайте «Метеоновости».

Практически весь сентябрь температуры были существенно выше обычных. Резко похолодало лишь к концу месяца, когда столбик термометра наоборот опустился ниже стандартных значений.

«Так, например, 20 сентября температура воздуха была выше нормы на 7,9 градуса, 22 сентября – на 8,7 градуса, а уже 30 сентября прохладнее обычного на 2,3 градуса», – привели пример в «Метеоновостях».

Максимальная температура наблюдалась 5 сентября – 26,4 градуса тепла. А минимальная была зафиксирована 30 сентября – минус 0,4 градуса.

Также отмечается большое количество осадков в столице, существенно превысившее норму. К примеру, на главной станции ВДНХ осадков выпало на 13 мм больше положенного: 78 мм вместо 65 мм.