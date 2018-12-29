Корабль «Союз МС» собрались запустить на ракете «Союз-2.1а»

В следующем году Роскосмос может провести испытательный пуск пилотируемого корабля «Союз МС» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с цифровой системой управления, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

О том, что данный вопрос обсуждается специалистами РКК «Энергия» и ведущим отраслевым институтом ЦНИИмаш, Рогозин сообщил в своем Twitter.

Руководство пилотируемых программ @roscosmos , специалисты РКК Энергия и ведущего отраслевого института ЦНИИмаш обсуждают вопросы подготовки испытательного пуска в 2019 году пилотируемого корабля Союз МС на ракете-носителе Союз-2.1.А. с цифровой системой управления

г.Королёв, ЦУП pic.twitter.com/aLts4I6kFu — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 декабря 2018 г.

В настоящее время корабли «Союз МС» запускают с помощью ракет «Союз-ФГ».

Добавим, что в четверг с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования земли «Канопус-В». Это был четвертый пуск в истории российского дальневосточного космодрома.