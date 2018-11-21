«Союз» запущен с космодрома Восточный

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками «Канопус-В».

Пуск произошел в 5.07 мск, передает РИА «Новости».

Ракета несет пятый и шестой спутники «Канопус-В», а также 26 иностранных малых космических аппаратов, передает ТАСС.

Через несколько минут разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от ракеты-носителя.

Это последний пуск по российской космической программе в 2018 году.

Напомним, за год проведено 20 пусков российских ракет-носителей (17 стартов на территории России и три пуска с космодрома Куру).