Россия снизила число космических пусков в год

Впервые за 28 лет в мире проведено более 100 космических пусков в год, но Россия провела в 2018 году меньше пусков, чем в 2017 году, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

В 2018 году в мире выполнено 112 космических пусков. Ожидается, что до конца года будут проведены еще три. Источник РИА «Новости» сообщил, что «в предыдущий раз количество пусков за год перевалило за 100 в 1990 году».

В 2017 году было 90 космических пусков. Прирост обеспечен прежде всего Китаем – с 18 космических пусков он за год нарастил их число до 39. Кроме того, США в 2017 году провели 29 пусков, а в 2018 году – 31, еще один пуск планируется в ближайшее время.

«В Индии – семь против пяти и в Новой Зеландии – три против одного», – рассказал источник.

А вот Япония и Россия провели в 2018 году меньше пусков, чем в 2017 году. Япония провела шесть пусков (в прошлом году было семь), Россия – 19, еще один запланирован (в 2017 году был 21).

«Меньшее количество пусков в современной истории России было только в 2016 году – 19», – говорится в сообщении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия и США начинают новый этап борьбы за космос.