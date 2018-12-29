Вулкан в Индонезии уменьшился втрое после извержений

Высота вулкана Анак-Кракатау в Индонезии уменьшилась в три раза после серии извержений, произошедших с 24 по 27 декабря.

Высота горы снизилась с 338 метров до 110 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jakarta Post.

В Вулканологическом и геологическом центре по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) сообщили, что размеры вулкана сократились с 150-180 млн кубометров до 40-70 млн кубометров.



«Учитывая, что нынешние размеры не очень большие, вероятность повторного цунами относительно невелика, если только в Зондском проливе не возобновится активность разломов», – сказал представитель центра Антониус Ратдомопурбо.

По его словам, еще сохраняется уровень тревоги третьей степени.



В ночь на 23 декабря в Зондонском проливе Индонезии, разделяющем острова Ява и Суматра, произошло цунами. Погибли 429 человек, еще почти 15 тыс. человек пострадали, 154 значатся пропавшими без вести.

Власти страны сообщали, что вероятной причиной возникновения цунами мог стать подводный оползень, который произошел из-за вулканической активности горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.