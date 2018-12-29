Заведено дело по факту нападения на рэпера Птаху в Москве

После нападения в Москве на известного рэп-музыканта Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом «Птаха», возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что сообщение об избиении Нуриева поступило в полицию днем пятницы, 28 декабря. Он уточнил, что преступление было совершено у дома 28 на Новорязанской улице.

Предположительно, рэперу нанесли несколько ударов бейсбольной битой.

По какой статье заведено уголовное дело, не уточняется.

Накануне пиар-менеджер артиста Марина Евстифеева сообщила, что в Москве три человека напали на рэпера. По ее словам, Птаха не получил серьезных травм и не обращался за медицинской помощью.