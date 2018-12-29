Датскую автономию обвинили в подрыве санкций против России

Фарерские острова – автономный регион в составе Дании, не поддержавший европейские санкции в отношении Москвы, – получает огромную прибыль от экспорта рыбы в Россию, тем самым подрывая единство антироссийского фронта, пишет шведское Sveriges Radio.

В статье говорится, что Фарерские острова смогли заполнить нишу на российском рынке после ухода оттуда европейских поставщиков, теперь более четверти всего экспорта из этого региона идет в Россию. С 2013 года объем поставок рыбы из Фарерских островов вырос с 700 млн до 2,5 млрд датских крон (383,1 млн долларов), передает РИА «Новости» содержание статьи издания.

Министр рыбного хозяйства Фарерских островов Хегни Хойдаль отметил, что санкции для региона ничего не изменили, за стол переговоров по этому вопросу представителей автономии никто не приглашал. Министр отметил, что в Дании достигнут политический консенсус по вопросу санкций против России.

Sveriges Radio уточняет, что Фарерские острова не являются независимым государством, они обладают самоуправлением, но входят в состав Дании. При этом автономия не входит в состав Европейского союза и может самостоятельно определять свою торговую политику. С юридической точки зрения Фареры не обязаны поддерживать антироссийские санкции, что вызывает раздражение в датском правительстве, говорится в статье.

Так, по словам уполномоченного датской партии «Венстре» по внешнеполитическим вопросам Микаэля Аструпа Йенсена, «фарерцы игнорируют санкции», и это является проблемой. «Юридически здесь поводов для критики нет. Но в этой ситуации есть также моральный аспект, и в этом плане они поступают неправильно», – уверен он, отметив, что Запад пытается «выступать против российской агрессии единым фронтом».

Йенсен выразил обеспокоенность тем, что Фарерские острова могут стать «элементом российской пропаганды. «В России теперь могут говорить о том, что западный мир не един, при этом они могут использовать Фареры», – заключил он.

Ранее британские СМИ писали о стране, способной разрушить антироссийское единство Евросоюза.