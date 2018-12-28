Самарский губернатор пообещал разобраться со скандальным заявлением чиновницы

Глава Самарской области Дмитрий Азаров пообещал разобраться в ситуации с высказыванием регионального министра социально-демографической политики Марины Антимоновой, рекомендовавшей разводить огороды для обеспечения детей хорошими продуктами.

«Если потребуются дополнительные меры, это будет сделано. Важен контекст диалога. К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в контексте какого-либо обсуждения. То, что можно в разговоре поправить, если оговорился, пояснить свою мысль, зачастую в интернете делать гораздо сложнее или невозможно», – сказал Азаров, передает РИА «Новости».

Губернатор добавил, что по его поручению все чиновники региона находятся на прямой связи с жителями области, в том числе в интернете.

«Всему обществу нужно учиться культуре общения, в том числе и чиновнику как представителю этого общества. Все это издержки переходного периода информационного бума, развития информационных технологий, которые переживает общество и весь мир», – пояснил Азаров.

Он отметил, что госслужащие должны быть психологически устойчивыми, чтобы в самых разных обсуждениях суметь подобрать «правильные слова».

«Каждое слово, произнесенное представителем власти, конечно же, привлекает очень большое внимание общественности, может ранить людей, обидеть. Этого допускать нельзя», – сказал Азаров.

Напомним, Антимонова во время продолжительной дискуссии в Twitter в ответ на вопрос местной жительницы спросила, должно ли государство содержать всех и вспомнила, как ее поколение разводило огороды, «чтобы детей плохими продуктами не кормить». Позже министр принесла извинения.

За чиновницу также вступился депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн.