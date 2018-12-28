Депутат Хинштейн заступился за допустившую скандальное заявление чиновницу

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн вступился за министра социально-демографической политики региона Марину Антимонову, которая посоветовала разводить огороды для содержания детей.

«Я знаю Марину Юрьевну лично, я полагаю, что она нечетко сформулировала свою мысль и совершенно точно не имела мысль обидеть людей и, тем более, не предлагала матерям-одиночкам копать огороды. Она написала, что в ее поколении так было», – сказал Хинштейн, передает РИА «Новости».

Напомним, самарский министр во время продолжительной дискуссии в Twitter в ответ на вопрос местной жительницы спросила, должно ли государство содержать всех и вспомнила, как ее поколение разводило огороды, «чтобы детей плохими продуктами не кормить».

После этого Антимонова принесла извинения за «некорректное выражение». Позднее стало известно, что совокупный заработок чиновницы и ее супруга в 2017 году составил свыше 3 млн рублей.