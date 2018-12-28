Стал известен заработок советовавшей кормить детей с огородов самарской чиновницы

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, спросившая у жителей региона, должно ли государство «всех содержать», в 2017 году заработала свыше 1,5 млн рублей, об этом свидетельствует декларация, опубликованная на сайте правительства области.

В 2017 году Антимонова заработала 1 млн 528 тыс. рублей, доход ее супруга составил 1 млн 556 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на декларацию чиновницы.

В совместной собственности у супругов есть земельный участок площадью 968 «квадрата», жилой дом площадью 422,5 кв. м. и баня площадью 149,5 кв. м. Также на супруга Антимоновой записан легковой автомобиль Subaru Outback.

Напомним, в течение нескольких дней Антимонова в своем Twitter вела ожесточенную дискуссию о размере детских пособий. Одна из жительниц региона сказала ей, что не имеет желания содержать ребенка на ежемесячное пособие в 50 рублей, в ответ чиновница спросила, должно ли государство всех содержать.

«Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!», – заявила министр.

Позднее чиновница извинилась за собственные высказывания и заявила, что «допустила некорректное выражение».