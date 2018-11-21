Названы гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

Стало известно, сколько стоит выступление российских звезд на новогодних корпоративах.

Самыми дорогими новогодними выступлениями на корпоративах уходящего 2018 года стали концерты Аллы Пугачевой – одно ее выступление стоит 350 тыс. евро (25 млн рублей), пишет «Ридус».

Второе место заняла группировка «Ленинград». Выступление Сергея Шнурова на Новый год стоит от 150 до 250 тыс. евро (11-20 млн рублей). Филипп Киркоров выступает за 100 тыс. евро (8 млн рублей). Чуть меньше будет стоить концерт Николая Баскова, Басты и «Би-2» – от 4 до 5,5 млн рублей.

Ольга Бузова, Дима Билан, Сергей Лазарев и Егор Крид возьмут за выступление около 2 млн рублей. При этом еще год назад Бузова брала за ведение корпоратива всего 850 тыс. рублей.

Дешевле всех для заказчиков обойдутся концерты таких групп, как «БандЭрос», «Градусы», «Жуки» и многих современных рэперов.