Путин запретил порошковый алкоголь

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете производства и оборота порошкового (сухого) алкоголя на российской территории.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается сухое вещество, предназначенное для получения в жидком виде продукции, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5% от объема. Закон вводит запрет на такой порошок.

В пояснительных материалах к закону говорится, что такие вещества представляют угрозу в первую очередь при их использовании в качестве основы для коктейлей, так как потребитель может применить дозировку вне зависимости от рекомендаций производителя.