Кандидат в президенты Украины рассказал, как развлекал Медведева и Януковича

Шоумен Владимир Зеленский рассказал в СМИ, как выступал перед президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, которые были одеты в халаты.

«Привезли нас в какой-то очередной лес: обычно это в лесу почему-то происходит... Выступаем мы – сидят два человека. Янукович и Медведев... Отработали, и в конце выступления я говорю: «Выступает, тра-та-та, народная артистка, всеми любимая Таисия Повалий, встречайте!» И знаю, что собираю шмотки – и быстрее домой, в семью. А эти два красавца встают и уходят!» – отметил Зеленский в интервью украинскому изданию «Гордон».

После этого артистов попросили подождать и выступить перед лидерами стран во второй раз, пояснил Зеленский.

«Вторая часть Марлезонского балета. Ждем мы, конечно, не полчаса, а полтора часа – возвращаются они вдвоем в халатах. И в халатах садятся за стол!» – поделился шоумен.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о комике Зеленском и о его шансах стать президентом Украины на выборах в марте 2019 года.