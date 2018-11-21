Российские военные в Сирии переоделись в костюм Деда Мороза

В канун Нового года российские военные, облачившись в костюмы Деда Мороза, раздают гуманитарную помощь жителям Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Соломатин уточнил, что такие гуманитарные акции спланированы до 31 декабря 2018 года для создания атмосферы праздника среди возвратившихся граждан Сирии, передает ТАСС.

По его словам, за месяц российской стороной организовано и проведено 18 гуманитарных акций, в ходе которых сирийским гражданам выдано 8 тыс. 750 продовольственных наборов общим весом более 37 тонн.

Всего российской стороной организованы и проведены 2 тыс. 23 гуманитарные акции, доставлено и распределено сирийским гражданам более 3 тыс. 180 тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды».