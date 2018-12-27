На торговой базе в Хабаровске грабитель взорвал боевую гранату, есть жертвы

Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске, он погиб, три человека пострадали от осколков, сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

В ЕДДС отметили, что мужчина, вероятно, был грабителем. Он «взорвал боевую гранату на территории торговой базы … в Хабаровске». «Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали», – сказали в ЕДДС, передает ТАСС.

В свою очередь в краевой клинической больнице №2 в Хабаровске сообщили, что в медицинское учреждение поступили двое пострадавших. «Они обследуются. Их состояние не тяжелое, они не в реанимации», – уточнили в больнице.