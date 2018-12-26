В Кремле объяснили закупку новых автомобилей для управделами президента

Закупка новых автомобилей для управления делами президента связана с плановой заменой машин для чиновников на более дешевые, сообщили в ведомстве, комментируя сообщения СМИ о двух тендерах на 400 млн рублей.

Автомобили закупаются для администрации президента, Совфеда, Госдумы, правительства и других федеральных учреждений. Это плановая замена дорогих европейских моделей на автомобили корейского производства, которые в 2,5 раза дешевле, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Управделами президента Елену Крылову.

Речь идет о двух тендерах, которые размещены 24 и 25 декабря. В них речь идет о закупках 78 корейских автомобилей Genesis на 194 млн рублей и еще 78 автомобилей без указания конкретной марки.