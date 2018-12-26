На трассу под Севастополем сошел камнепад

Трасса под Севастополем оказалась перекрыта в результате обрушения горной породы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По их данным, в настоящее время функционирует только одна полоса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Некоторые из камней перелетели через дорожное полотно и деформировали металлический дородный отбойник, передает РИА «Новости».

«По нашей информации, пострадавших нет. Мы никаких работ не производим. Перекрыта одна полоса», – сообщила пресс-служба.

Очевидцы отмечают, что на этом участке между Ялтой и Севастополем движение крайне затруднено.