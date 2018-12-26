Нарышкин анонсировал празднование исторических юбилеев в 2019 году

Взгляд
26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Принц Мухаммед обещал Трампу помочь СирииФото: Reuters TV
Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию. Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
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Порошенко хочет, чтобы все горело

Андрей Манчук, политолог
Операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более радикальные шаги. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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          Нарышкин анонсировал празднование исторических юбилеев в 2019 году

          26 декабря 2018, 10:16

          Текст: Алина Назарова

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          Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкина подвел итоги работы организации за 2018 год и сообщил, что в новом году в России отметят несколько исторических юбилеев.

          «Российское историческое общество и фонд «История Отечества» в 2018 году уделили много внимания историческим датам – юбилейным историческим датам, – и вокруг значимых юбилеев в основном строили свою работу. Это и 100-летие окончания Первой мировой войны, и 100-летие начала Гражданской войны, двухвековой юбилей российского академического востоковедения, 100-летие государственной архивной службы, это юбилеи царя Александра II, Ивана Тургенева, Карла Маркса и другие», – заявил Нарышкин на совместном заседании президиума Российского исторического общества и совета фонда «История Отечества».

          Он особо отметил проект «Великие имена России», который не только привлек внимание почти 5 млн россиян, но и «побудил их освежить, восстановить свои знания, а где-то – лишний раз обратиться и к исторической литературе».

          Нарышкин также напомнил, что в 2019 году предстоит отметить сразу несколько исторических юбилеев. Среди них – 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, совпавшее со 100-летием со дня рождения писателя Даниила Гранина. Кроме того, в 2019 году во всем мире будет отмечаться 80-летие начала Второй мировой войны и 75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма.

          «Весной 2019 года отметим 100-летие российской академической археологии. В марте в Государственном историческом музее состоится юбилейная международная конференция, посвященная этому событию», – добавил Нарышкин, слова которого приводятся на сайте Российского исторического общества


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