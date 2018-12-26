Нарышкин анонсировал празднование исторических юбилеев в 2019 году

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкина подвел итоги работы организации за 2018 год и сообщил, что в новом году в России отметят несколько исторических юбилеев.

«Российское историческое общество и фонд «История Отечества» в 2018 году уделили много внимания историческим датам – юбилейным историческим датам, – и вокруг значимых юбилеев в основном строили свою работу. Это и 100-летие окончания Первой мировой войны, и 100-летие начала Гражданской войны, двухвековой юбилей российского академического востоковедения, 100-летие государственной архивной службы, это юбилеи царя Александра II, Ивана Тургенева, Карла Маркса и другие», – заявил Нарышкин на совместном заседании президиума Российского исторического общества и совета фонда «История Отечества».

Он особо отметил проект «Великие имена России», который не только привлек внимание почти 5 млн россиян, но и «побудил их освежить, восстановить свои знания, а где-то – лишний раз обратиться и к исторической литературе».

Нарышкин также напомнил, что в 2019 году предстоит отметить сразу несколько исторических юбилеев. Среди них – 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, совпавшее со 100-летием со дня рождения писателя Даниила Гранина. Кроме того, в 2019 году во всем мире будет отмечаться 80-летие начала Второй мировой войны и 75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма.

«Весной 2019 года отметим 100-летие российской академической археологии. В марте в Государственном историческом музее состоится юбилейная международная конференция, посвященная этому событию», – добавил Нарышкин, слова которого приводятся на сайте Российского исторического общества.