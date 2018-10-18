В Казахстане собрались штрафовать говорящих по-русски детей

Детей, приезжающих на отдых в лагерь в Щербактинском районе Павлодарской области Казахстана, будут штрафовать за разговоры на русском языке, сообщил глава района Азилхан Абеуов.

Абеуов заявил, что в следующем сезоне основным требованием лагеря станет общение детей только на государственном языке, сообщает издание «Литер».

«Все учащиеся, которые планируют приезжать туда отдыхать, будут отдыхать чисто на казахском языке. Будут штрафоваться дети, которые будут на других языках изъясняться», – сказал он.

Он пояснил, что решение принято в связи потребностями населения района в изучении государственного языка и традиций казахского народа.

В последнее время участились сообщения о конфликтах между казахами и русскоязычными в Казахстане. В октябре стало известно, что в Усть-Каменогорске местная жительница со скандалом выгнала с детской площадки русскую женщину с ребенком.

Ранее появились сообщения, что врач в детской поликлинике в Аркалыке (Кустанайская область) отказалась провести прием ребенка, потому что мать заговорила по-русски.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причины конфликтов, и к чему это может привести.