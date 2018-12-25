Кремль подтвердил планы Путина и Лукашенко еще раз встретиться до Нового года

До Нового года должна состояться еще одна встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сообщил, что главы двух государств «договорились о встрече до Нового года», передает РИА «Новости».

Об этой договоренности сообщало и белорусское государственное телевидение.

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.

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