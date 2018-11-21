Российские пилоты разбили второй за неделю самолет в Африке

Неудачно приземлившимся в городе Бени Демократической Республики Конго (ДРК) самолетом «Ан» управляли российские пилоты, сообщил посол России в ДРК Алексей Сентебов.

Он добавил, что во время приземления никто не погиб, передает ТАСС.

«Самолетом управляли российские граждане, но, согласно той информации, которой мы обладаем, они серьезно не пострадали», – рассказал российский дипломат.

Всего на борту самолета находились 68 пассажиров, из них большая часть являлась военнослужащими Конго. Как утверждают в армии, борт «промахнулся при посадке». В результате происшествия 40 человек получили незначительные травмы, а еще восемь – серьезные.

«Российские пилоты приезжают работать в ДРК не по официальной линии, а как частные граждане, и далеко не все из них становятся на консульский учет. Поэтому у нас нет информации о том, сколько их в настоящее время работает на местные компании, и часто мы узнаем о таких происшествиях лишь от представителей этих компаний», – отметил Сентебов.

Напомним, на прошлой неделе в Конго разбился самолет Ан-26, экипаж тоже был российским. В результате крушения из 23 человек погибли семеро, в том числе три пилота. Посол подтвердил их гибель.

Позже стало известно, кто именно погиб при крушении.