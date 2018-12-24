Названы имена погибших при крушении самолета в ДРК российских пилотов

Российское посольство назвало имена трех пилотов, погибших при крушении самолета в Демократической Республике Конго.

При крушении погибли Иван Федорович Масалов (1955 года рождения), Александр Григорьевич Кретов (1954-й), Евгений Андреевич Тарасов (1959-й), говорится в сообщении дипмиссии, передает РИА «Новости».

Самолет типа Ан-26 1984 года потерпел крушение 20 декабря недалеко от столицы ДРК Киншасы. Самолет перевозил оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов. На борту самолета находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством. Пилоты погибли, их тела доставлены в морг, после чего они будут отправлены на родину.