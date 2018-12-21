Посол подтвердил гибель российских пилотов в ДР Конго

Погибшие члены экипажа упавшего в Конго грузового Ан-26 были гражданами России, сообщил посол в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов.

«К сожалению, могу подтвердить, что все погибшие члены экипажа самолета, потерпевшего в четверг крушение, являлись российскими гражданами. В настоящее время их тела доставлены в морг в Киншасу», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

Он добавил, что личности погибших в настоящее время устанавливаются. Посольство России начинает процедуру возвращения тел на родину.

Ранее сообщалось, что самолет рухнул недалеко от столицы ДРК Киншасы.