Самолет с российским экипажем разбился в ДР Конго

Грузовым самолетом Ан-26, разбившимся в ДР Конго, управлял, предположительно, российский экипаж, сообщили в посольстве России.

«На борту самолета по неподтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России», – цитирует ТАСС посла России в ДРК Алексея Сентебова.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются. Место крушения самолета уточняется. Устанавливаются имена и судьба пилотов.

По данным издания Politico, транспортный самолет типа Ан-26 1984 года выпуска авиакомпании GomAir, заказанный Национальной независимой избирательной комиссией (CENI) ДРК, разбился недалеко от Киншасы, передает РИА «Новости».

Самолет перестал выходить на связь в четверг вечером.

Источник издания рассказал, что на борту самолета находились пять членов экипажа и один пассажир.