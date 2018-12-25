Депортацию украинской журналистки Бойко решили отложить

Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко), известная своей критикой президента Украины Петра Порошенко и ВСУ, останется в Центре временного содержания иностранных граждан как минимум до середины января 2019 года.

«В минувшую субботу я был у нее в ЦСВИГ. Ее права полностью соблюдаются. Очевидно, что вопрос предоставления политического убежища быстро не решается, и как минимум до середины января она останется в центре временного содержания», – цитирует ТАСС главу Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Вадима Горшенина.

Ранее журналистка подавала прошение о политическом убежище в России. Также ее защита направила жалобу в ЕСПЧ.

Напомним, Бойко собрались депортировать из России на Украину после дебоша. Это грозило бы журналистке сразу несколькими уголовными делами. Решение о депортации принял Московский суд в связи с нарушением правил пребывания в стране.

За пророссийскую журналистку заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Позже уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.