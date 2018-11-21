Екатерина Андреева назвала телевидение «агрессивным» и «опасным для здоровья»

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева, которая в декабре 2018 года отметит 20 лет работы в программе «Время» на Первом канале, рассказала в интервью о своем отношении к телевидению и объяснила, почему практически не смотрит его.

«Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», – сообщила Андреева в интервью ВВС.

При этом сообщается, что Андрееву можно считать рекордсменкой, поскольку дольше нее новости россиянам не рассказывал ни один телеведущий.

«Мне кажется, что даже Игорь Леонидович Кириллов, 18, что ли, лет вел программу, а я вот 20», – сказала Андреева.

В интервью Андреева также назвала одну из памятных оговорок в эфире: «Я прочитала слово вместо «террористы» «трактористы». И получилось, что какие-то трактористы напали куда-то (...) И это было смешно одновременно, и не смешно, потому что любая такая ошибка потом разбирается. Но вот они как-то у меня встали боком, эти трактористы».

Телеведущая рассказала, что не планировала стать журналистом и, получив юридическое образование, «попала в прокуратуру. Я с детства хотела быть силовиком - работать пожарным, или милиционером, или космонавтом (...) Хотелось наводить порядок, соблюдать законы, справедливость. Причем это было рано, с трех лет. Я надевала резиновые сапожки, брала пластмассовое ружье, шапку типа шерифа, дедушкины награды нацепляла на себя и ходила, патрулировала поселок дачный».

В интервью телеведущая также затронула темы «фейковых новостей»: «Фейковая новость – это новость, которая служит сознательному введению в заблуждение общественности. Случай с девочкой (новость на Первом об изнасилованной мигрантами девушке в Германии, которую потом опровергла полиция – прим. ВЗГЛЯД) если мы говорим об этом – это, скорее, девочка ввела в заблуждение всю общественность. Потому что она сообщила о том, что с ней это произошло».

Андреева также отметила, что всегда старается вникнуть в тему: «Я много что читаю. Все агентства, все точки зрения знаю».

Телеведущая также объяснила, почему у нее нет кумиров в журналистике.

«Не сотвори себе кумира» – это первое правило. Но люди, которых я уважаю, безусловно, конечно, были, есть – и будут, я надеюсь, еще. Светлана Сорокина, Татьяна Миткова – та самая школа журналистики, которая возникала на обломках страны, которую, как медведя, завалили фактически. И она продолжает пытаться, и встает с колен, это сложный очень процесс, длительный», – заключила она.