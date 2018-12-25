В Эстонии решили приравнять негативное отношение к государству к преступлению

Парламент Эстонии утвердил поправки к Пенитенциарному кодексу страны, согласно которым формирование или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет расцениваться как преступление.

В Пенитенциарный кодекс Эстонии добавлены изменения, конкретизирующие состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Так, вводится ответственность за совершение преступлений против Эстонской Республики для юридических лиц, в качестве отдельного преступления поправками также выделяется разведдеятельность, проводимая агентом служб разведки или безопасности иностранного государства или действующим в его интересах или по его заданию другим лицом против безопасности Эстонской Республики.