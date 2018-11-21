Трамп посмеялся над верящим в Санту ребенком

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией ответил на вопросы детей, позвонивших на горячую линию по отслеживанию путешествия Санта-Клауса.

Трамп спросил позвонившего семилетнего мальчика, верит ли он в Санту, сообщает «Ридус» со ссылкой на Associated Press.

«Потому что в семь лет уже поздновато, нет?» – сказал Трамп, потом усмехнулся и добавил: «Ну, наслаждайся».

Мелания на вопросы детей о том, где сейчас Санта, ответила, что он в Сахаре, а через несколько минут – в Марокко.

Проект «NORAD следит за Сантой» случайно получил жизнь в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу, ошибочно указав номер телефона таким образом, что отвечать на звонки пришлось оператору горячей линии командования ПВО.

В понедельник Санта-Клаус отправился в свое 63-е путешествие. Ранее он рассказывал, что не пользуется глобальными системами позиционирования и не планирует переходить на ГЛОНАСС, так как полагается на оленей.