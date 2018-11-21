Санта-Клаус начал кругосветное рождественское путешествие

Санта-Клаус отправился в свое 63-е путешествие, ему предстоит облететь весь мир и поздравить всех с Рождеством.

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 14.05 мск в санях, запряженных девятью оленями. Длина саней составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота также измеряется в конфетах, она соответствует 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете – 75 тыс. леденцов. Транспортному средству предстоит пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков достигает десятков тонн, сообщает РИА «Новости».

Сани несут по воздуху девять оленей, провизией для животных служит сено, морковь и овсянка. Американские и канадские военные контролируют маршрут Санты. Более того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org. Сообщается, что уже доставлено более 150 млн подарков.

Напомним, в 2017 году первой страной рождественского маршрута Санты стала Россия. Тогда волшебник побывал на Чукотке и на Камчатке, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Перми и Новосибирске.

Проект «NORAD следит за Сантой» случайно получил жизнь в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу, ошибочно указав номер телефона таким образом, что отвечать на звонки пришлось оператору горячей линии командования ПВО.