В NORAD отчитались о завершении кругосветки Санта-Клауса

Санта-Клаус завершил кругосветное путешествие, доставив более 7 млрд подарков детям и взрослым по всему миру, сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

В 2017 году Санта-Клаус начал путешествие с России, побывав на Чукотке и на Камчатке. Согласно отчету NORAD, побывал Санта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Перми и Новосибирске, передает РИА «Новости».

По сообщению командования, в этом году Санта развез 7 281 439 471 подарок людям по всей Земле.

Проект «NORAD следит за Сантой» случайно получил жизнь в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу, ошибочно указав номер телефона таким образом, что отвечать на звонки пришлось оператору горячей линии командования ПВО.

Напомним, ранее в Объединенном командовании ПВО США и Канады (NORAD) сообщили, что первой страной, куда заглянул новогодний волшебник Санта-Клаус на своем рождественском кругосветном маршруте, стала Россия.