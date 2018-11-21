Санта-Клаус оценил перспективу перехода на ГЛОНАСС

Санта-Клаус из Лапландии рассказал, что не пользуется глобальными системами позиционирования и не планирует переходить на ГЛОНАСС, так как полагается на оленей.

«На самом деле, я вообще не использую никакой системы позиционирования. Я пользуюсь RNS (навигационная система оленей), которая встроена в моего оленя Рудольфа, он ею и управляет», – рассказал Санта-Клаус в интервью РИА «Новости».

За передвижениями Санта-Клауса следит Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD). Для отслеживания маршрута волшебника NORAD использует четыре системы контроля – спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube. Они ориентируются на мерцающий красный нос вожака упряжки – оленя Рудольфа.

Санта-Клаус также рассказал, что не пользуется современными гаджетами.

«Признаюсь, что смотрю на современные технологии старым взглядом. Я по-прежнему предпочитаю традиционный способ отправки писем, например, голубями», – сказал он.

Он отметил, что рассчитывает в этом году снова встретиться с российском коллегой Дедом Морозом, которого называет другом.

Также он признался, что любит и русскую баню, и финскую сауну, а «олени выбирают свои любимые горячие источники».

Санта-Клаус пожелал россиянам действий, наполненных сердечной любовью и радостными мыслями.

«Пусть они будут предназначены для всех людей во всем мире. Помогать другим и чувствовать от этого себя хорошо, принести счастье тем, кто в нем нуждается. И с этими мыслями вступать в Новый 2019 год!» – сказал он.

Он сообщил, что собирается подарить подарки президентам России, США и Финляндии Владимиру Путину, Дональду Трампу и Саули Ниинисте. Но не стал говорить, какие именно.

«Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом», – пояснил он.

Санта-Клаус живет в официальной резиденции в деревне Санта-Клауса на Полярном круге, недалеко от финского города Рованиеми. Планируется, что 20 декабря Санта-Клаус и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга проведут традиционную предновогоднюю встречу на границе между Россией и Финляндией на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Брусничное».

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали города с самой праздничной атмосферой и интересными новогодними мероприятиями.

В канцелярии Деда Мороза рассказывали, что в 2018 году россияне чаще всего просили в качестве подарка на Новый год квартиры, рост зарплаты, благополучие, гаджеты и инвентарь для спорта.