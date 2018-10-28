Участковый в Москве отказался возбуждать дело по факту избиения рэпера Гуфа

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению рэпера Алексея Долматова (Гуфа) об избиении, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Забавное постановление мы получили об отказе в возбуждении уголовного дела», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

Он заявил, что участковый «пришел к предполагаемому подозреваемому домой по месту регистрации, тот не открыл дверь», поэтому в возбуждении дела отказано.

Показания очевидцев и «другие доказательства» свидетельствуют, что «основным причастным к избиению Долматова лицом может являться биологический отец Изяслава Сосина Егор Мокин», передает ТАСС.

Дело не стал открывать участковый по Таганскому району Москвы. Адвокат отметил, что полиция установила «состав преступления» в действиях напавших на Гуфа лиц, но дело не завели.

Участковый получил материалы от ОВД «Таганское». Со стороны рэпера было подано заявление, что «к нападению может быть причастна служба безопасности миллиардера Игоря Сосина».

Адвокат рассказал, что «бизнесмен позвонил на мобильный телефон участкового и пояснил, что он и его начальник службы безопасности не причастны к причинению телесных повреждений Долматову, так как он 26 октября находился за границей, а его подчиненного у его сына на празднике в клубе не было».

Адвокат Гуфа подал жалобу в прокуратуру.

Напомним, Гуфа избили и ограбили в московском ночном клубе «Бункер» под видом организации его выступления.

Starhit сообщал, что «13-летнему Славе Сосину не понравилось слишком короткое выступление артиста».