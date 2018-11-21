Глушаков остался капитаном «Спартака» на фоне скандала с угрозами жене

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил, что капитаном останется Денис Глушаков, которого жена обвинила в угрозе убийством.

Кононов заявил, что в разговоре с футболистами тему капитанства «даже не затрагивал», поскольку «времени для досужих разговоров не оставалось», пишет «Спорт-Экспресс».

Тренер считает, что выборы капитана должны происходить «в каждое межсезонье», а поскольку футболисты уже «выбрали Глушакова», тот «доиграет» сезон с капитанской повязкой.

«А дальше будут новые выборы», – пояснил Кононов.