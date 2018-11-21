МЭР предложило Европе перейти с доллара на евро в расчетах

России и Европе нужно рассмотреть возможность перехода с доллара на евро в расчетах при торговле энергоресурсами, заявил глава МЭР России Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что Россия сокращает международные расчеты в долларах, этому бы поспособствовал и «переход с доллара на евро в сырьевой торговле» с Европой, передает ТАСС.

Ни в Европе, ни в России доллар не является официальным платежным средством, но расчеты «по каким-то причинам» ведутся в долларах, сказал министр.

Орешкин считает, что России и Европе нужно «задуматься о переходе хотя бы на евро». По его словам, «это было бы логичнее» для обеих сторон, передает RT.