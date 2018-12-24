Эксперт: Новые лидеры должны учитывать социальную повестку

«Вовлеченность в социальные проекты поможет избежать ситуаций, когда на управленческую должность приходит человек, увлеченный исключительно собственной карьерой», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Участникам конкурса управленцев «Лидеры России» для выхода в финал теперь нужно придумать и реализовать социально-значимые проекты.

«Мы находимся в таком моменте, когда активная роль гражданского общества в развитии, в решении социальных вопросов – это неотъемлемая часть. Конечно, нормально, что управленцы должны учитывать социальную повестку. Если вы обратите внимание на биографии, например, американских политиков, то там всегда присутствует благотворительная деятельность», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Теперь и у нас начинают работать подобные репутационные механизмы, подчеркивает эксперт.

В понедельник первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал условие дальнейшего отбора участников конкурса управленцев «Лидеры России».

Участникам предстоит придумать и реализовать в своем регионе социально-значимый проект. «До финала полуфиналисты должны будут такой проект реализовать и представить соответствующий видеоотчет, – цитировал Кириенко портал Life. «Ну а поскольку у нас есть три партнера: Общественная палата, Ассоциация волонтерских центров и Фонд президентских грантов, то у нас будет независимая возможность проверить как эта работа была проведена», – добавил замглавы администрации президента.

Подобное участие в социальных проектах поможет отсеять карьеристов, увлеченных лишь собственными амбициями, указала Соколова. «Напротив, – подчеркивает эксперт, – участие в социальных инициативах будет свидетельствовать о том, что человек готов быть вовлечен в масштабные проекты, в том числе идущих на пользу гражданскому обществу», – отмечает эксперт.

«Мы часто слышали безумные изречения наших чиновников, многие были уволены за подобные заявления, – напомнила Соколова. – Это же отражает их представления о мире, о себе, о том, кто такие чиновники, и кто такие граждане».

Поэтому можно только приветствовать введение нового правила для управленцев – участников конкурса, о котором говорил Сергей Кириенко. Это позволит людям по-другому оценить свою роль, скорректирует их картину мира, – подчеркивает Соколова.

Конкурс «Лидеры России» – это масштабное явление, приводящее в движение социальные лифты, отмечает эксперт. «Это касается не только образования (которое можно получить благодаря образовательным грантам), не только карьерного роста, и получения новых компетенций. Ту энергию, которую дает участие в конкурсе, можно использовать для помощи в экологических проектах, в благотворительности. Конкурс уже сработал как инструмент реального изменения социальных процессов в обществе, и будет также полезным добавить этот новый инструментарий для того, чтобы реально изменить жизнь людей», – подчеркивает Соколова.

Напомним, сообщалось что в полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли около 3,3 тыс. человек, в финал пройдут 300 из них.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря отметил важность подготовки эффективных руководителей и повышения их квалификации в рамках различных проектов и программ подготовки кадров, таких как конкурс управленцев «Лидеры России» и программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тысяч человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.