Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»

Участникам конкурса молодых управленцев «Лидеры России» для выхода в финал предстоит придумать и реализовать в собственном регионе социально значимый проект, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», – сказал он, передает ТАСС.

Кириенко подчеркнул, что участникам конкурса не дают готовых кейсов, они должны сами выбрать социальную проблему в своем регионе, которую нужно решить, и придумать, как это сделать.

Ранее сообщалось, что в полуфинал конкурса вышли около 3,3 тыс. человек, в финал пройдут 300 из них.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря отметил важность подготовки эффективных руководителей и повышения их квалификации в рамках различных проектов и программ подготовки кадров, таких как конкурс управленцев «Лидеры России» и программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться. Понимаете, невозможно все открыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте проекта «Россия – страна возможностей».

«Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых. «Лидеры России» у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей», – подчеркнул президент.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.