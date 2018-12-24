Киев подсчитал убытки от снижения тарифов на транзит газа

«Дочка» украинского Нафтогаза – «Укртрансгаз», занимающийся поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории страны, в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 млрд гривен (около 800 млн долларов) из-за снижения тарифов на транзит голубого топлива.

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», – говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Причиной дефицита средств в компании также назвал ограничение закупок газа с необходимых 3,3 млн до 2,6 млн кубометров и занижение закупочных цен на голубое топливо. При этом расходы на оплату труда, которые предусмотрены государственным регулятором, на 25% ниже обязательств, взятых «Укртрансгазом» согласно коллективному договору. Кроме того, считают в компании, Национальная комиссия «необоснованно» ограничила на 10 млрд гривен (362,6 млн долларов) количество средств, которые доступны «Укртрансгазу» для осуществления капитальных инвестиций.

«Продолжение действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году», – заключили в «Укртрансгазе».

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, вдвое снизила тарифы для «Укртрансгаза» на услуги транспортировки природного газа для повышения конкурентоспособности компании в качестве более выгодной альтернативы газопроводу «Северный поток».

В октябре в Киеве заявили о наличии «плана Б» на случай запуска «Северного потока – 2». По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, этот план состоит в том, чтобы отсудить у Газпрома 12 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, который якобы понесет Украина из-за простоя своей газотранспортной системы (ГТС) в результате запуска «Северного потока – 2».

Тем временем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая собирается баллотироваться в президенты страны, пообещала жителям Украины снизить цены на газ вдвое в случае свой победы.