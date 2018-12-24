Подсчитано число поставленных США двигателей РД-180 и РД-181

НПО «Энергомаш» за 19 лет поставил США 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет-носителей, 93 из них уже использованы в космических запусках, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Первый двигатель РД-180 был поставлен США в январе 1999 года, первые РД-181 – в июне 2015 года. «На сегодняшний день в США поставлены 113 двигателей РД-180 для ракеты Atlas-5 и 17 двигателей РД-181 для ракеты Antares», – сказал источник РИА «Новости».

Также на данный момент выполнены 85 полетов РД-180, использующегося на первой ступени ракеты Atlas-5, и восемь полетов РД-181, применяющегося в количестве двух штук на первой ступени ракеты Antares.

«В этом году американским заказчикам были отправлены 11 двигателей РД-180 и 5 двигателей РД-181», – добавил источник.

Накануне американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск назвал конструкцию российского двигателя РД-180 великолепной.

В начале декабря глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о перспективах российского двигателестроения и сотрудничества не только с США, но также с Китаем и Индией.