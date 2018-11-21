В Госдуме объяснили решение Порошенко уравнять членов УПА с ветеранами войны

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, зачем украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, признающий членов запрещенной в России «Украинской повстанческой армии*» участниками боевых действий.

Затулин отметил, что Порошенко «плывет по течению» и, так как не имеет «собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии». Таким образом, считает депутат, Порошенко пытается «выдать себя за идейного», передает RT.

«Кроме того, не так уж много у него тех, на кого он может попробовать опереться в предстоящие три месяца перед выборами президента», – сказал Затулин.

Напомним, в воскресенье Порошенко подписал закон, который фактически уравнивает в правах ветеранов войны с членами УПА*.